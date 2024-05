Alla Gallena la 1° edizione di “Run to Change”, giornata dedicata al benessere rosa

Una giornata interamente dedicata alla cura e al benessere, specialmente quello delle donne. Il Parco della Galleana di Piacenza sarà il teatro – sabato 1° giugno – della prima edizione di “Run to Change”, organizzata da Alice, Armonia, Comitato Fibromialgici Uniti di Piacenza e Associazione Italiana Donne Medico in collaborazione con Comune e Ausl di Piacenza.

il programma del mattino

“L’importanza della medicina di genere: equità di cure e terapie per il mondo femminile” il titolo dell’iniziativa che prenderà il via al mattino con la passeggiata benefica Fiasp a passo libero aperta a tutti (apertura iscrizioni alle 9.00, per informazioni e iscrizioni: [email protected], tel. Roberta 3394452740, Erika 3355270329 e Maria Carla 3514874156). Si parte alle 9.30 e saranno allestiti due percorsi, di 4.5 chilometri dalla Galleana fino al Parco di Montecucco e ritorno, oltre ad un altro percorso “alternativo” di 1,2 chilometri all’interno del Parco della Galleana. Quindi il ristoro e alle 12.00 l’apertura del “Villaggio della Salute al Femminile” con le associazioni promotrici dell’evento e il personale sanitario che saranno a disposizione per informazioni e consigli.

altre iniziative al pomeriggio

Ci saranno anche stand informativi di realtà associative di Piacenza, verso l’ultima iniziativa del pomeriggio: dalle ore 14 “Ginnasticamente” a cura del Centro Tuja per una sessione di movimento e di meditazione adatta a chiunque.