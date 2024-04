A Morfasso con i fondi del Pnrr pannelli solari e colonnine di ricarica per e-bike

Il Comune di Morfasso ha ottenuto 50 mila euro da fondi Pnrr per realizzare lavori di efficientamento energetico.

La giunta in carica, guidata dal sindaco Paolo Calestani, ha deciso di impiegare una parte di questa somma, per installare un impianto fotovoltaico sul tetto della Comunità Alloggio del Comune, realtà gestita dalla Cooperativa Santa Franca e che accoglie dodici anziani del territorio autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

“Attraverso questo progetto – ha affermato il sindaco Calestani – prosegue l’impegno della nostra amministrazione per il sociale, abbiamo infatti deciso di sostenere con questo impianto fotovoltaico la Cooperativa nell’abbattere i costi delle bollette energetiche. Per l’installazione dell’impianto è stata incaricata la ditta Viva Srl e la spesa complessiva sostenuta è stata di 37.580 euro. Come amministrazione- ha concluso il sindaco- siamo molto grati dell’impegno con cui gli operatori della cooperativa si stanno prendendo cura degli anziani del nostro territorio”.

Con la somma avanzata del fondo Pnrr (12.420 euro), l’amministrazione di Morfasso ha invece deciso di acquistare cinque colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche.

“Abbiamo un territorio fantastico – ha spiegato Calestani – è necessario lavorare per potenziarne sempre di più i servizi turistici. Nel corso degli anni, il numero di camminatori e di ciclisti con le e-bike che frequentano il nostro territorio è aumentato, ci è sembrato dunque doveroso offrire ai turisti questo servizio aggiuntivo. Nei prossimi mesi, contiamo di poter installare le colonnine in diversi punti del territorio”.