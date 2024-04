Tragedia in un cantiere a Piacenza, muore un operaio

Tragedia nel primo pomeriggio di giovedì 11 aprile a Piacenza. In un cantiere di via Grazia Deledda, nella zona della Besurica un operaio è morto in seguito a un incidente. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un cedimento nell’area di uno scavo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, anche l’elisoccorso è atterrato ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

A ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno i carabinieri intervenuti insieme alla Medicina del lavoro dell’Asl.