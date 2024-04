A Borgonovo lo scaffale della legalità: “Serve per sviluppare una conoscenza critica”

In biblioteca a Borgonovo è stato posizionato uno scaffale della legalità. Ad inaugurarlo sono stati gli alunni e le alunne delle scuole insieme a Margherita Asta, sorella dei gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, uccisi il 2 aprile del 1985 in un agguato di mafia. Lo scaffale della legalità è un regalo che l’amministrazione comunale e Libera hanno voluto fare ai più giovani. Al suo interno ci sono libri che parlano di mafia, diritti. rispetto delle regole.

“L’invito che vi faccio – ha detto Margherita Asta rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze – è di venire in questo posto, incontrarvi, scegliere un libro e confrontarvi. Usate la biblioteca – ha aggiunto – come spazio per sviluppare la vostra conoscenza critica”.

Chi erano i gemellini Asta

Giuseppe e Salvatore Asta il 2 aprile del 1985 persero la vita in un attentato di mafia a Pizzolungo, nel Trapanese. Gli attentatori volevano uccidere il giudice Carlo Palemo ma uccisero i due bambini e la mamma, Barbara Rizzo.

Giardini a loro dedicati

Nel 2022 a Castel San Giovanni i giardini pubblici di via I maggio vennero dedicati ai due gemellini.

A Borgonovo Margherita Asta ha presentato il suo libro Sola con te in un futuro aprile.