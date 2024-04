“La violenza non è conflitto”, domani il convegno in Confcommercio Piacenza

“La violenza non è conflitto”. Questo il titolo del convegno organizzato da New Voices Distretto 108IB3 Italia in collaborazione con Confcommercio Piacenza, Lions International e Centro antiviolenza di Piacenza. L’appuntamento è in programma lunedì 15 aprile alle 14.30 nella sede di Confcommercio, ma nel frattempo l’avvocata Monica Fendi e la referente distrettuale New Voices Nadia Bragalini delineano il programma e gli obiettivi dell’iniziativa.

“L’idea è stata quella di dare una prosecuzione a “La mia porta è aperta per te” che ha coinvolto diverse imprenditrici e commercianti in una campagna di sensibilizzazione contro la violenza femminile – spiega Bragalini – tutti dobbiamo metterci a disposizione e combattere il silenzio di chi è vittima di violenza”.

“Il tema verrà analizzato dal punto di vista dell’avvocato, dell’assistente sociale che interviene a tutela del minore e del giudice che si trova ad affrontare il processo – spiega Fendi – ma è previsto anche l’intervento del Centro antiviolenza di Piacenza. Volevamo che fosse un convegno a 360 gradi che interessasse i professionisti, ma anche i cittadini”.

IL PROGRAMMA

La tavola rotonda, aperta da Bragalini e coordinata dalla direttrice di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, vedrà confrontarsi la avvocata e vicepresidente del Centro antiviolenza di Genova “Per non subire violenza” Sabina Castagnetta, le giudici del tribunale di Piacenza Laura Ventriglia e Maria Chiara Vanini, l’assistente sociale privata e operatrice antiviolenza Chiara Dominici e la presidente del Centro antiviolenza di Piacenza Donatella Scardi.