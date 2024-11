Violenza alle donne, incontro in prefettura: “Importante la tempestività di intervento”

L’assoluta importanza della tempestività nel segnalare situazioni di violenza, anche potenziali, per consentire agli operatori l’adozione delle misure ritenute più opportune a garanzia dell’incolumità personale, e la stretta collaborazione fra le Istituzioni locali e le Forze dell’Ordine per le attività di sensibilizzazione poste in essere sino ad oggi, hanno contribuito a far maturare nelle vittime di violenza di genere una maggiore fiducia spingendole sempre più a segnalare gli abusi alle Forze dell’Ordine, agli operatori socio sanitari o al centro antiviolenza.

tavolo di coordinamento

E’ quanto emerso dal tavolo di coordinamento istituito nell’ambito del “Protocollo d’Intesa interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”, riunito in Prefettura nella mattinata di mercoledì 13 novembre per rispondere ai casi di maltrattamenti in famiglia e codice rosso registrati in provincia di Piacenza.

Alla seduta, presieduta dal Prefetto Paolo Ponta, hanno partecipato oltre al Procuratore della Repubblica di Piacenza e ai vertici delle Forze dell’Ordine, l’Assessore alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale del Comune di Piacenza, un funzionario dell’Ufficio del Consigliere di Pari Opportunità della Provincia di Piacenza, il Direttore Socio Sanitario dell’Azienda AUSL di Piacenza, la rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza e la Presidente dell’Associazione La Città delle Donne o.d.v. Telefono Rosa Piacenza.

analisi degli interventi

L’incontro è stato occasione di analisi e monitoraggio sull’andamento provinciale del fenomeno della violenza di genere oltre che degli esiti delle azioni poste in essere dalla Rete dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione di percorsi di tutela di donne e minori vittime di violenza, con un approccio multidisciplinare che spazia dall’attività educativa, alla formazione e informazione, alla assistenza sanitaria e psicologica.

determinazione dei referenti

Per rafforzare ulteriormente le sinergie in atto i sottoscrittori del protocollo hanno ritenuto necessario individuare, per gli aspetti di rispettiva competenza, i referenti operativi puntuali così da rendere sempre più rapidi ed efficaci i contatti e le necessarie attivazioni, nonché di sviluppare ulteriormente le attività di promozione della conoscenza, da parte della popolazione, dei servizi esistenti in Provincia.

sensibilizzazione nelle scuole

Sulla scorta della collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale proseguiranno nelle scuole le attività di sensibilizzazione, informative e formative, allo scopo di promuovere una cultura di prevenzione per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Sempre in ambito scolastico verranno ulteriormente implementate le attività svolte dagli sportelli di ascolto e al riguardo verrà promosso dal Comune di Piacenza un tavolo di coordinamento per gli operatori.

recupero dei soggetti autori di violenze

Particolare attenzione verrà dedicata anche, da parte degli Enti competenti ai percorsi di recupero nei confronti dei soggetti maltrattanti.