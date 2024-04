Black out a Castel San Giovanni nel fine settimana: vie del centro al buio

Intere vie sono rimaste al buio a Castel San Giovanni.

LE ZONE INTERESSATE DAL BLACK OUT

Alcune zone del centro storico della città, come via Mazzini via Bixio, ma anche parti di corso Matteotti, lo scorso fine settimana sono rimaste tutta la notte senza illuminazione pubblica, con i residenti costretti a utilizzare le luce dei telefoni per potersi orientare.

A segnalarlo alcuni residenti. “Ho parcheggiato l’auto ad alcuni metri da casa mia – racconta una donna – e per qualche momento ho avuto paura a rientrare da sola, spero sia stato un episodio isolato”. Non è la prima volta che succede. Nei mesi passati diverse zone della città hanno subito disservizi simili.