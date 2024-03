Castel San Giovanni, quartiere Poggio Salvini senza elettricità: disagi

Alcune vie del quartiere di Poggio Salvini, a Castel San Giovanni, sono al buio da diverse ore. A segnalarlo sono i residenti nella giornata di giovedì 7 marzo. “In via Tosi e in alcune vie limitrofe – dice un abitante del quartiere – manca la corrente elettrica dalla scorsa mezzanotte. Intere famiglie sono senza energia con gravi disagi, soprattutto per le persone fragili. Nonostante i solleciti non sappiamo ancora quando la corrente verrà ripristinata. Alcuni di noi sono anche senza riscaldamento”.