Investì un anziano e fuggì: identificato e denunciato l’uomo alla guida dell’auto

La Polizia locale di Castel San Giovanni ha identificato l’uomo che sabato scorso ha investito un ottantenne in sella alla sua bicicletta, tra via Silvio Pellico e via Lora. L’uomo si era fermato per poi allontanarsi subito dopo. Si tratta di un cinquantenne di origine indiana residente a Castel San Giovanni. L’uomo è stato identificato grazie alle telecamere e alle testimonianze di alcuni presenti. Quando ha investito l’anziano il cinquantenne era a bordo di una minicar.

È stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per fuga in seguito a sinistro. L’ottantenne nel frattempo è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’