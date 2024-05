Incendio in abitazione a Castel San Giovanni, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio in una abitazione di via dei Molini a Castel San Giovanni si è sviluppato nel primo pomeriggio di sabato 5 maggio. Da chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castel San Giovanni e Piacenza con autoscala e autobotte. Presente anche una ambulanza della pubblica assistenza Val Tidone.