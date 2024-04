Castel San Giovanni, non solo fiori e piante: a Floravilla miele, formaggi e solidarietà

Il tempo incerto non ferma la bellezza, quella che si respira nel parco di Floravilla a Castel San Giovanni dove 50 espositori danno vita ad un’elegante rassegna del florovivaismo, organizzata dalla Pro loco. La mostra mercato ospita quanto di meglio l’universo verde sappia offrire: bocche di leone, rose, orchidee, bonsai, piante da giardino, piantine aromatiche, lavanda.

NON SOLO FIORI

Un’esplosione di profumi e di colori che fanno il paio con i sapori del miele, dei formaggi e di produzioni locali come riso e anche lumache. A fare da corollario raffinate esposizioni di artigianato artistico che strizzano anche l’occhio alla solidarietà, come le borse in tela frutto del lavoro dei detenuti del carcere di Opera o le creazioni dei ragazzi diversamente abili insieme al noto creativo Fabrizio Scalvi. Non mancano le piante aromatiche degli studenti del Marcora e poi ancora la mostra di quadri di Jo Nani, incontri con esperti di botanica, presentazioni di libri e visite alla storica risidenza comunale, Villa Braghieri.