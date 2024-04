Traguardo dei 110 per nonna Elide Quaroni, e recita a memoria una poesia

Nonna Elide Quaroni di Castel San Giovanni ha tagliato l’incredibile traguardo dei 110 anni di vita. Lo ha fatto come sempre elegantissima, nel suo maglione celeste indossato per l’occasione, e soprattutto armata del suo solito spirito lucidissimo e ottimista.”

A MEMORIA LA POESIA IMPARATA 100 ANNI FA

Che si sia sbagliata l’anagrafe? Sarà proprio vero che compio 110 anni? Ad ogni modo non me li sento addosso e mi auguro di vivere ancora a lungo”. Di cose nonna Dede na ha da raccontare ai parenti che la festeggiano e alla miriade di amici che la tempestano di telefonate. Lei non si scompone. Risponde a tutti e lascia tutti di stucco quando, tra un piatto di lasagne e una fetta di torta, recita a memoria una poesia imparata a scuola, oltre cento anni fa. Ai parenti raccomanda: “salutate tutti i miei amici e dite loro che la prossima estate sarò felice di reincontrarli tutti quanti”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’