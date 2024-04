Anziana in bici travolta da un’auto in via Broni a Piacenza: è grave

Versa in condizioni molto gravi un’anziana che questa mattina, 17 aprile, è stata investita in via Broni, a Piacenza, all’incrocio con via Monte Penice intorno alle 8. La donna era in bici quando, per cause da accertare, è stata travolta da un’auto. E’ stata soccorsa dal 118 e dalla Croce Rossa e trasportata in ospedale a Piacenza.