Incidente stradale a Piacenza, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un dehor

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il dehor di una osteria. È successo nella serata di ieri, 16 aprile, a Piacenza, in strada Borgoforte, dove un mezzo condotto da una donna è improvvisamente uscito di strada nei pressi dell’incrocio con via del Capitolo ed ha danneggiato in parte la struttura dell’esercizio commerciale, schiantandosi frontalmente contro un muretto laterale. Un incidente fortunatamente senza feriti ma che ha creato apprensione. Il mezzo è salito sul marciapiede, ha abbattuto una recinzione e distrutto una zona del locale, utilizzata prevalentemente come magazzino.