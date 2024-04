I Nas trovano in un bazar cinese 700 confezioni scadute di mangimi per animali

I carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni di Parma, nell’ambito di alcune verifiche specifiche sugli alimenti per animali da compagnia, hanno condotto una serie di ispezioni in alcuni negozi etnici.

Nella provincia di Piacenza, durante un controllo ad un bazar cinese, hanno trovato, esposte per la vendita al pubblico, numerose confezioni di mangime per animali da compagnia scadute di validità e potenzialmente pericolose per la salute degli stessi animali.

In particolare sono stati sequestrati amministrativamente circa 700 confezioni di mangime per cani, gatti e volatili, dal valore commerciale di oltre mille.

Per la merce in sequestro è stata interessata l’Ausl per il successivo provvedimento di distruzione.

Al titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.