Bocconi avvelenati: il cane Senna setaccia le aree verdi con i carabinieri

Esche sospette erano state trovate nei giorni scorsi ai giardini Placido Rizzotto, in via Penitenti a Piacenza.

Il Comune di Piacenza aveva avvisato i frequentatori chiedendo di prestare attenzione.

Questa mattina, giovedì 18 aprile, è entrata in azione Senna, l’unità antiveleno dei carabinieri forestali per la bonifica dell’area.

Insieme ai carabinieri, Senna ha perlustrato i giardini di via Penitenti e le aree verdi di via Marinai d’Italia e via Rigolli. Si attendono gli esiti dell’attività.