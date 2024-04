“Il graphic journalism e il fumetto” con Freghieri e Bolzoni allo Spazio Rotative

E’ in programma oggi, sabato 20 aprile, alle 17.00 allo Spazio Rotative di Libertà l’incontro “Il graphic journalism e il fumetto” al quale parteciperanno Lorenzo Bolzoni senior designer di Bao Publishing e Giovanni Freghieri, disegnatore di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative legate alla mostra “DeLineare” che si concluderà domani, 21 aprile.

i temi della mostra

La mostra sostenuta da Arci, Cinemaniaci e Sergio Anelli, in collaborazione con Comune di Piacenza e la partecipazione della Fondazione Ronconi Prati, Gruppo Libertà e Leroy Merlin, intende far luce sull’arte del disegno come strumento creativo, educativo e progettuale.

L’esposizione prosegue fino al 21 aprile. L’ingresso è gratuito.