Il pranzo sociale dei panificatori piacentini in Val Tidone: premiati i migliori

Un pranzo sociale tra le colline della Val Tidone. È quanto ha ideato l’Associazione Panificatori di Piacenza, che nei giorni scorsi all’agriturismo “Il Viandante” di Fabbiano, ha colto l’occasione di per confermare ai panettieri presenti, l’entrata della sezione piacentina in Assipan Confcommercio rappresentata dal presidente nazionale Antonio Tassone e del vicario della Federazione Roberto D’Intino.

I due ospiti, insieme al presidente dei panificatori piacentini Alberto Sala e al vicepresidente Ernesto Barbieri, hanno premiato i lavoratori presenti per i loro meriti sul lavoro e per l’impegno associativo dimostrato.

proteggere il pane fresco italiano

Il presidente Tassone, nel ricevere una targa ricordo della giornata, ha sottolineato l’importanza del quotidiano impegno nella salvaguardia del pane fresco italiano e di tutte le imprese del settore ed ha voluto ringraziare i colleghi. “Ho trovato a Piacenza la conferma che il tratto distintivo della categoria in ogni latitudine del Paese è il medesimo: la passione per il proprio lavoro unita alla fiducia e il riconoscimento della identità della rappresentanza” – ha sottolineato il presidente.

“Stima, rispetto e solidarietà fra colleghi sono il collante che contribuisce ogni giorno a far mantenere sempre vivo lo spirito associativo improntato sulla condivisione e sulla democrazia ed in questo ho trovato in Alberto Sala una persona attenta, impegnata e anche molto lungimirante” – ha concluso Tassone.

In rappresentanza di Confcommercio Piacenza erano presenti il direttore Gian Luca Barbieri e l’avvocato e amministratore del Caf Attilio Taverniti.

i prossimi impegni dell’associazione

L’Associazione Panificatori ha annunciato la manifestazione “Pane in piazza” che il 10, 11 e 12 maggio dalle 8.00 alle 20.00 in piazza Cavalli a Piacenza, presenterà pane, pizza, focaccia, chisolini e buslan. Mentre il sabato saranno realizzati i prodotti da forno tipici del nord e sud Italia.