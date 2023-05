“Pane in piazza”: nel fine settimana iniziative con i panificatori piacentini

Piazza Cavalli diventa un laboratorio di panificazione. L’occasione la offre “Pane in piazza”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione panificatori di Piacenza e provincia e da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Piacenza. Da venerdì 19 a domenica 21 dalle 8 alle 20 infatti in piazza Cavalli sono in programma diverse iniziative: in primis la produzione di pane, pizza, focaccia, chi solito e dolci da forno e la distruzione di birra artigianale realizzata con il pane, mentre al sabato ci sarà un focus sui prodotti da forno tipici del nord e del sud Italia che saranno prodotti al momento. Una parte del ricavato sarà destinata all’area sociale di Croce Rossa.

L’iniziativa è stata presentata in municipio dall’assessore Simone Fornasari, dal presidente dei panificatori Alberto Sala e dal presidente provinciale di Croce Rossa Alessandro Guidotti.

Presenti anche i consiglieri dei panificatori i vicepresidenti Ernesto Barbieri e Augusto Mazzocchi e i consiglieri Valentina Zamboni, Alessandro Remondini e Stella Devoti e, per Confcommercio, il capo di gabinetto Attilio Taverniti e la collaboratrice Ester Bosoni.