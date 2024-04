L’auto comprata sul sito non arriva: si presenta da un’anziana e scopre la truffa

Con un astuto trucco, un finto venditore ha raggirato un uomo che credeva di acquistare un’auto per novemila e 100 euro. Quando la vettura non è stata consegnata, l’acquirente romeno che vive nel Lodigiano, spalleggiato da un amico, ha raggiunto a Cadeo una donna quasi ottantenne per rivendicare la “sua auto”, ma lei non sapeva nulla della truffaldina vendita del veicolo a lei intestato.

Per districare la “matassa” sono dovuti intervenire i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola.

LA FINTA VENDITA

L’epilogo di questa storia è avvenuto a Cadeo. L’acquirente, attraverso un sito di annunci ha contattato il presunto venditore, un uomo napoletano, il quale ha inviato foto del libretto dell’auto e così l’acquirente ha versato la somma richiesta: 9.100 euro.

La foto del libretto, come poi appurato dai carabinieri, presentava un documento quantomeno sospetto.

Il finto venditore incassati i soldi è scomparso nel nulla e con lui il veicolo.

Il romeno allora si è improvvisato detective e, attraverso il documento inviatogli dal truffatore, ha scovato il nome dell’anziana di Cadeo intestataria di una “Y 10” che era stata effettivamente posta in vendita su un sito di annunci.

La figlia della proprietaria dell’auto ha quindi spiegato di aver fatto un annuncio, ma che nessuno si era presentato per comprare la macchina.