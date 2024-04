A “Lo specchio di Piacenza” ospite Giangiacomo Schiavi tra vita privata e giornalismo

Ogni settimana “Lo specchio di Piacenza“, programma televisivo curato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi su Telelibertà, si immerge nelle storie più autentiche e significative che caratterizzano il tessuto sociale della città. Martedì 30 aprile, alle ore 20.30, va in onda il quindicesimo episodio che mette al centro del racconto il giornalista e scrittore Giangiacomo Schiavi, originario di Gragnano, già capocronista e vicedirettore del Corriere della Sera, dove tuttora è editorialista e titolare della rubrica di lettere. Ha lavorato anche al quotidiano Libertà, dove ha cominciato la sua carriera per poi continuare al Resto del Carlino di Bologna.

Nel 1987 il suo approdo al Corriere. Per il suo viaggio-inchiesta in camper attraverso le periferie di Milano si è aggiudicato il prestigioso “Ambrogino d’oro” nel 2007. Un importante traguardo che non solo testimonia l’impegno e la dedizione di Schiavi nel portare avanti un giornalismo d’inchiesta di alta qualità, ma anche il valore e l’importanza del suo lavoro nell’approfondire e mettere in luce le sfide e le realtà spesso trascurate delle aree periferiche. Tra i suoi libri si ricordano, tra gli altri, “Controvento” scritto con Ambrogio Fogar, “Ancora giovani per essere vecchi”, “Buone notizie”, “Meno male. Storie di piccoli eroi che trasformano il mondo”, ma anche “Il genio ribelle – Luigi Illica una vita da Bohème” uscito nel 2023.