Campi arati dai cinghiali e danni alle coltivazioni. “Servono gli abbattimenti”

Campi completamente arati con ingenti danni alle coltivazioni di mais. Il brutto risveglio di un agricoltore piacentino la mattina del 25 aprile in località Quartazzola di Gossolengo, a pochi metri dal ponte Palladini e dal letto del fiume Trebbia.

“In tutti i tavoli si propone di delimitare le zone, contare gli esemplari e depopolare. Persino nei distretti suinicoli che il Commissario vorrebbe istituire, dove si deve arrivare a zero cinghiali – il commento amaro di Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza – si inizia con il censimento. Al lato pratico – prosegue – questi cinghiali li stiamo forse contando, ma non mi pare che li stiamo abbattendo. Per lo meno non nella misura in cui sarebbe necessario. È triste pensare che il vero e più efficace fattore del depopolamento, parallelamente ai lupi che predano un po’ i piccoli, debba essere la peste suina”.

Peste suina africana

Un tema rovente, quello della Peste suina africana, su cui Confagricoltura Piacenza non cessa di chiedere, in ogni sede, interventi celeri. Gli allevatori piacentini a livello locale hanno ritenuto utile contribuire direttamente alle spese che gli Atc sostengono per gli abbattimenti e per gli stoccaggi.

“Deve funzionare, come nel caso in essere, la segnalazione puntuale degli agricoltori e, oltre a quanto si sta già facendo, vanno intensificate le azioni di abbattimento reintroducendo i sele-controllori notturni che agiscano, per l’appunto, di notte, – aggiunge Gasparini – specialmente nelle zone pianeggianti come quella in questione, se vogliamo salvare campi ed aziende”.

“Facciamo un appello – conclude il presidente di Confagricoltura Piacenza – chiedendo al più presto un incontro con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per affrontare il problema degli abbattimenti a rilento che sta caratterizzando in negativo la nostra regione rispetto alle altre limitrofe”.