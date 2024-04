Castell’Arquato, l’appello delle volontarie: “Servono coperte per cani e gatti”

L’associazione “Asilo del cane” di Castell’Arquato cerca nuove coperte da utilizzare nei box dei quattro-zampe. “Abbiamo bisogno di pile, lenzuola, coperte, federe, asciugamani o salviette da destinare agli spazi della nostra struttura – spiegano alcune volontarie – sono ben accette anche donazioni di cibo secco e umido di qualsiasi marca sia per i cuccioli che per adulti”.

L’associazione attualmente ospita circa cinquanta cani e dieci gatti in degenza, ai quali si aggiungono venti gattini appena nati e trenta gatti che vivono nella colonia adiacente al canile. Il gruppo si prende cura anche delle quattro colonie feline situate in paese. Per dare una mano a questa realtà, occorre recarsi nella sede in località Fornace Verani. Per qualsiasi tipo di informazione, è possibile contattare il numero 335.8359682.