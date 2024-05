A Pianello tra “bavaroni” e bancarelle con la Galeina grisa e la Fiera di primavera

A Pianello la Galeina grisa e la Fiera di primavera mettono tutti d’accordo. Pazienza se piove e il cielo è grigio. A una frittata con i bavaroni, a un panino con il cotechino e a un giro tra le bancarelle non si può proprio resistere. Ecco quindi che dalle 8 di questa mattina lunghe code di avventori stanno facendo la fila davanti agli stand della Pro loco per gustare il primo cotechino di stagione e le frittate la cui preparazione è legata ai riti del Calendimaggio.

Sotto il tendone coperto, con 800 posti a sedere, c’è spazio per tutti. Attorno all’isola del gusto allestita dai volontari della Pro loco, largo invece alla fiera con le bancarelle, tra cui non mancano produttori locali con miele e formaggi accanto ai classici ambulanti del mercato. Per i più piccoli l’immancabile luna park con giostre e divertimenti.