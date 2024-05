Maestri del lavoro, a Bologna la cerimonia istituzionale anche per nove piacentini

I nove i piacentini nuovi Maestri del Lavoro insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno ricevuto mercoledì 1° maggio la Stella al Merito del Lavoro con la cerimonia ufficiale a Bologna.

La “Stella” ha ripreso così la tradizione di essere conferita il 1° maggio nel capoluogo di Regione dopo che nel 2023, in occasione del Centenario della istituzione dell’onorificenza, venne conferita nel corso di una solenne cerimonia il 5 dicembre al Quirinale dal Presidente Mattarella per 40 Maestri sorteggiati in rappresentanza di tutte le regioni (del gruppo faceva parte la maestra piacentina Elena Milani di Calendasco dipendente della GSF Schiavi di Rottofreno) e a Bologna dai prefetti e dalle autorità della Regione per tutti i Maestri dell’Emilia-Romagna.

I NUOVI MAESTRI DEL LAVORO

Ecco i nove neo-Maestri: Giuseppe Boeri, di Gazzola, operaio alla Serramenti Dotti; Lorenzo Braghieri, di Piacenza impiegato I.V.R.I.; Roberto Chiapparoli, di Piacenza, quadro di Credit Agricole Italia; Roberto Daverio, di Monticelli, quadro alla Lyreco Italia di Milano; Marco Donati, di Piacenza, dirigente alla IBM Italia; Fabio Gatti, di Piacenza, impiegato alla Guglielmetti Interior, Piacenza; Enrica Migliavacca, di Fiorenzuola, dirigente Credit Agricole a Parma; Fabio Rapaccioli, di Podenzano, quadro alla Leonardo di Nerviano; Giuseppe Donato Rosa, di Castelsangiovanni, quadro alla Gewiss.