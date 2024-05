Ziano, premio Ginetto Molinelli al giovane Riccardo Covati: “Lo dedico ai nonni”

Riccardo Covati, fresco di laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie, è il destinatario del premio finanziato dagli ex compagni di studio di Ginetto Molinelli, viticoltore di Ziano spentosi a soli 59 anni. Il premio, istituito con l’Università Cattolica, è stato consegnato nell’ex cinema di Ziano, di dove Molinelli era originario. “Ginetto – ha ricordato l’amico Paolo Moroni – per noi è stato tante cose. Questo che oggi consegniamo a Riccardo è un premio nato dal cuore”. “Il riconoscimento – ha detto il giovane premiato – lo dedico ai miei nonni che erano viticoltori della Valversa nell’Oltrepò e che hanno la loro vita alla viticoltura”.

Chi era Ginetto Molinelli

Molinelli era un noto vignaiolo valtidonese mancato lo scorso autunno, conosciutissimo in tutta la vallata, e non solo, anche per la sua capacità di innovare e di marcare le sue etichette con nomi che facevano la differenza rispetto a produzioni più standardizzate. Tra le sue produzioni di qualità si ricordano ad esempio il Riesling Arvinà, oppure una Barbera in purezza Polveriera. Ginetto Molinelli è ricordato come un amante della tradizione, ma al tempo stesso un imprenditore in grado di sperimentarne tanto da mettersi alla prova impiantando in Valtidone filari di Muller e Picolit.