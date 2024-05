Bye-bye Caorso: Clooney e Sandler lasciano Piacenza tra autografi e auguri dai fan

Una recinzione alta poco più di due metri ha diviso Caorso da Hollywood. Una distanza che non è mai stata così vicina. “Bye bye, nice to meet you”, “Ciao, è stato un piacere incontrarvi” ha esclamato ieri (6 maggio) il celebre attore Adam Sandler salutando i fan all’esterno del campo base allestito in via Torta per lo staff e il cast cinematografico impegnato nel Piacentino per le riprese di un nuovo film. Poi qualche bambino ha preso coraggio e si è avvicinato per farsi autografare il pallone da basket, sport di Sandler è particolarmente appassionato.

Ecco poi l’ingresso in scena – o meglio, dietro la recinzione – di George Clooney, il festeggiato per eccellenza, che ieri ha compiuto 63 anni proprio a Caorso: l’attore è stato celebrato dai piacentini con la spontanea canzone “Happy birthday to you” cantata in coro.

Si è chiuso così il breve e intenso incontro con gli ospiti stellari di Caorso. Le due celebrità pare abbiano lasciato il set stamattina, anche se le riprese continueranno fino a domani, per poi lasciare il territorio piacentino in direzione della Toscana.