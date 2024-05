La Croce Rossa di Pianello dice addio all’affitto: la sede diventa la casa dei volontari

I locali di via Campo sportivo diventano a tutti gli effetti la casa dei volontari della Croce Rossa di Pianello, e non più una sede provvisoria. Grazie ad un sostanzioso investimento, deciso dal Comitato provinciale guidato da Alessandro Guidotti, quei locali sono diventati di proprietà dell’associazione e non più in affitto.

L’impegno economico è stato “pesante”. Sono stati necessari circa 250mila euro che il Comitato ha finanziato “in parte con mezzi propri, in parte con mutuo e in parte grazie al sostegno di banca di Piacenza”, dice il presidente provinciale di Croce Rossa Alessandro Guidotti. Sabato 18 maggio alle 11.00 l’inaugurazione ufficiale.

L’articolo di Mariangela Milani su libertà