Alla scoperta dell’intelligenza artificiale: stasera il focus di “Nel mirino” su Telelibertà

Questa sera alle 21 su Telelibertà si cercherà di fare chiarezza sulla tecnologia che in questi mesi è sulla bocca di tutti: l’Intelligenza Artificiale. “Nel mirino”, la trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi insieme al giornalista Thomas Trenchi, dedica la sua puntata all’AI con l’obiettivo di capire in modo approfondito cos’è l’Intelligenza Artificiale e come quest’ultima è già entrata e ancor più in futuro entrerà a fare parte delle nostre vite.

Gli ospiti

A sedersi al tavolo dello Spazio Rotative sono chiamati Gianni Ferretti, prorettore della sede cremonese del Politecnico, del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, il docente di Strategia aziendale e di imprenditorialità Fabio Antoldi, che al campus di Piacenza dell’Università Cattolica dirige il corso sull’Intelligenza Artificiale, Stefano Guglielmetti, presidente del Rict (Ricerca, innovazione, comunicazione, tecnologia), che è un cluster di aziende tecnologiche di Confindustria, e Camillo Ghelfi, fondatore di 40Factory.

Oltre a comprendere a che punto si trovi l’Italia rispetto alla ricerca e alle infrastrutture necessarie per l’Intelligenza Artificiale, si cercherà di cogliere le opportunità e i pericoli derivanti da questa tecnologia. Ad esempio: l’AI può minacciare la protezione dei dati personali? È in grado di mettere insieme le informazioni che acquisisce su una persona senza che questa ne sia a conoscenza? Metterà a rischio alcune professioni? D’altro canto si dice che l’AI potrebbe addirittura rafforzare la nostra democrazia. Insomma, dopo “Nel mirino” ne sapremo di più.