Le foto spettacolari dell’aurora boreale, tornata a illuminare il cielo di Piacenza

Le foto dello show del cielo sono rimbalzate rapidamente sui telefonini da ogni parte della provincia di Piacenza, in particolare dai rilievi in Appennino, dove alcuni curiosi e appassionati si sono dati appuntamento già al tramonto. Dalle colline sopra Fiorenzuola, o dalla zona di Pianello o dal Bobbiese, poco importa: l’obiettivo (innocuo, è bene ricordarlo) è stato lo stesso per tutti, ammirare l’aurora boreale-polare che si è materializzata venerdì 10 maggio, tra le 21 e le 23.

Il fenomeno si era già verificato nel nostro territorio ai primi di novembre dello scorso anno.

la spettacolare “danza” del cielo

E poi ancora: nuovo impulso rosso e viola, trenta minuti circa dopo la mezzanotte. Gli esperti dicono che dall’Italia sia stato possibile ammirare solo un riflesso del fenomeno, in realtà una tempesta geomagnetica visibile per intensità anche entro il 50esima parallelo; ma di certo, riflesso o no, lo spettacolo annunciato dallo Space weather prediction center del Colorado ha lasciato a bocca aperta tanti.

“Dal telefonino non rende, vederla dal vivo è stata una emozione”, commenta Giacomo Capelli che si è spinto fin sul monte Dego con gli amici per ammirare a Ottone l’interazione speciale del cosiddetto vento solare con il campo magnetico terrestre. La danza del cielo. “C’erano 8 gradi, in dicembre avevamo visto il cielo tingersi di verde ma in Norvegia, qui era tutto rosso, sembrava lava nel cielo”, aggiunge sempre da Ottone Stefania Tortellotti, titolare dell’albergo Genova.