Bettola, nuovi disservizi legati alla rete di telefonia mobile Tim: cittadini infuriati

Nuovi disservizi a Bettola legati alla rete di telefonia mobile Tim. Dall’inizio dell’anno più volte si sono verificate interruzioni della rete e da circa due settimane il problema si è riproposto nel capoluogo.

Ancora non si capisce con certezza la causa che sembra comunque essere legata ad un “grosso guasto” che è in fase di ripristino.

utenti esasperati

Gli utenti sono esasperati, qualcuno rassegnato. “Il problema di Tim – dice uno di loro – è che non vuole investire, anche se in zona gli utenti utilizzano in buona parte proprio Tim. Siamo molto arrabbiati anche perché le persone anziane hanno spesso il cellulare e non più il telefono fisso”. Ciò che non funziona è la linea telefonica. “Funziona solamente internet collegandosi al wifi – fa sapere un altro bettolese – e solo così si può chiamare”.

predispostA UN’INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

Il Comune, tramite gli uffici e gli assessori, si sta interessando attraverso i canali a disposizione, come la posta elettronica certificata (Pec). Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale di FdI, Giancarlo Tagliaferri, che ha predisposto un’interrogazione alla giunta regionale e all’assessore Andrea Corsini capire se possibile una soluzione definitiva al problema.