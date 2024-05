Castel San Giovanni, gli scout festeggiano 60 anni con mostra e incontri

Gli scout di Castel San Giovanni festeggiano i loro primi 60 anni di attività. Per l’occasione venerdì 17 maggio, alle 20,30 a teatro Verdi si terrà un incontro in tema “Dal genere alla persona, il ruolo dell’educazione”.

Questo sarà l’evento apripista in attesa, sabato 15 giugno, della festa che si terrà nella sede di via Parpanese, con stand, musica, momenti di socialità con cui la grande famiglia degli scout celebrerà se stessa e la sua lunga storia. Dal 17 giugno, per una settimana fino al 25, in teatro sarà inoltre visitabile una mostra fotografica che ripercorrerà per immagini la lunga storia del gruppo scout di Castello.

SCOUT DI CASTEL SAN GIOVANNI, UNA STORIA INIZIATA NEGLI ANNI ’20

Le prime notizia della presenza degli scout a Castel San Giovanni risalgono addirittura agli anni Venti e più precisamente al 1924 e quindi a cento anni fa. All’epoca un gruppo, grazie all’opera di don Aristide Conti e di monsignor Giacomo Ferrari, venne avviato ispirandosi ai valori dell’Associazione scout cattolici italiani (Asci oggi t Agesci).

Nel 1928 il gruppo valtidonese fu uno dei cinque allora presenti in provincia ad essere soppressi dal fascismo. Nel 1947, dopo gli anni bui della guerra, il gruppo riprese vigore anche da don Ettore Cogni, ma durò poco. Fu nel 1964, con l’arrivo a Castel San Giovanni del curato don Aldo Concari, che il gruppo Castel San Giovanni 1° poté riprendere a pieno regime.

Nel 1967 iniziarono le attività dei lupetti (8 – 11 anni), e quattro anni dopo anche quello delle guide (ragazze dagli 11 ai 16 anni), appartenenti al gruppo scout femminile. Nel 1977 nacque anche la branca Rover e scout fino ai 21 anni tutto il percorso educativo e nel 1983 seguirono le lupette.. Ad oggi il gruppo conta oltre un centinaio di iscritti.