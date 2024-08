Trenta scout francesi ospiti a Castel San Giovanni, da giovedì la Route nazionale

Trenta giovani scout francesi, in arrivo da Angé nel dipartimento del Centro Valle della Loria, sono stati ospiti per due settimane nella sede scout di via Parpanese, a Castel San Giovanni.

Il gruppo ha potuto sfruttare gli spazi della sede castellana, immersa nel verde, grazie all’ospitalità offerta dai compagni scout valtidonesi.

Gli scout hanno partecipato anche a momenti di socialità e ha ricevuto la visita istituzionale della sindaca Valentina Stragliati e dell’assessora al volontariato, Elena Galli.

Trasferta alla Route nazionale

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto anche una decina di educatori del gruppo scout di Castello parteciperà alla La Route nazionale, organizzata a Verona dall’Agesci e rivolta a tutti i capi dei vari gruppi sparsi in Italia.