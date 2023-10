Castel San Giovanni: per i 60 anni scout sotterrano una “capsula del tempo”

Gli scout di Castel San Giovanni hanno aperto le celebrazioni per il sessantesimo anno di attività. Lo hanno fatto con una messa, celebrata da monsignor Gianni Ambrosio, nel boschetto di via Parpanese dove hanno anche sotterrato la loro capsula del tempo lasciando ai posteri il compito di aprirla. “La nostra capsula -, hanno spiegato i giovani scout – contiene testimonianze di persone che hanno fatto la storia del nostro gruppo fotografie e oggetti del nostro tempo e del nostro essere scout”. Al termine sono stati annunciati gli eventi che scandiranno i prossimi 12 mesi, tra cui un raduno in occasione del thinking day, un convegno sull’educazione, le scoutiadi, una festa di inizio estate e una marcia sui luoghi dello scoutismo castellano.

