Dai boschi di Spettine al centro di Piacenza, torna il progetto scout “Basi aperte”

Si apre oggi, giovedì 14 marzo, la 26esima edizione del progetto Basi Aperte a Spettine di Bettola, l’iniziativa che offre la possibilità agli studenti di trascorrere una giornata all’aria aperta per imparare, secondo il metodo scout, a vivere, conoscere, apprezzare e salvaguardare l’ambiente naturale.

Un progetto che Agesci e Ministero dell’istruzione, Università e della ricerca, nel 1997, avevano suggellato con un protocollo di intesa, e che sul territorio piacentino trova il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Anche quest’anno saranno circa 950 gli studenti delle scuole del territorio piacentino (primaria, secondaria di primo e secondo grado) che vivranno l’esperienza di Basi Aperte sia alla base nazionale scout di Spettine di Bettola sia in altre zone del territorio piacentino: alla base scout di Prato Ottesola (Lugagnano), al parco del Piacenziano, in Alta Valnure, al guado di Sigerico (Calendasco), al parco del Trebbia, in Valperino, sul monte Osero, lungo il fiume Po e addirittura nel centro storico di Piacenza. Apprenderanno per esempio tecniche di vita all’aria aperta, abilità manuali in cucina, per scoprire fossili e leggere mappe.

Come tutti gli anni, gli studenti potranno raccontare la loro esperienza a Basi Aperte partecipando al concorso “Inviati Speciali!” che prevede il reportage fotografico, la sezione letteraria e il racconto a fumetti. Le premiazioni si svolgeranno al Museo di Storia Naturale di Piacenza.