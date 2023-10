Sessant’anni di gruppo scout a Castel San Giovanni. Sabato messa con Ambrosio

Sabato 7 ottobre si aprono a Castel San Giovanni i festeggiamenti per il sessantesimo anno del gruppo scout, uno dei primi gruppi ad essersi formato in provincia di Piacenza. Per l’occasione, sabato, la sede di via Parpanese alle 15.30 ospiterà una celebrazione religiosa all’aperto che sarà presieduta dal vescovo emerito, monsignor Gianni Ambrosio.

Al termine della messa ci sarà la presentazione degli eventi che, di qui al prossimo anno, scandiranno le celebrazioni per i sessant’anni di attività del gruppo. Quella di sabato sarà inoltre l’occasione per tutti gli scout ed ex scout, amici, simpatizzanti di ritrovarsi negli spazi della sede di via Parpanese e fare il punto relativamente ad una realtà tra le più longeve, a livello provinciale, nel mondo dell’associazionismo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ