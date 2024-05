Disturbi del sonno, mille pazienti con ventilatore polmonare nel Piacentino

Ci sono mille pazienti con ventilatore polmonare per vincere i disturbi del sonno, un numero in crescita visto che le stime epidemiologiche indicano una prevalenza di malattia è intorno al 6 per cento, che nel Piacentino equivalgono quindi a 6mila casi. Il dato arriva dal primario di Pneumologia, Cosimo Franco, responsabile anche dell’ambulatorio del sonno.

I disturbi respiratori del sonno sono da tenere sotto stretta sorveglianza: hanno ricadute multi specialistiche, ricadute cardiovascolari non controllate – spiega lo specialista – ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale, cardiopatia ischemica, ricadute neurologiche. Ma pure disturbi comportamentali, irritabilità, tendenza a scordare le cose. Chi ne soffre comincia ad essere disattento nelle normali attività quotidiane, si addormenta a volte persino alla guida e non a caso c’è una legislazione europea che impone la revisione della patente a chi ha questa malattia. Una prima visits si fa in quindici giorni, ma per l’esame diagnostico occorrono anche otto mesi. I più colpiti sono gli obesi.