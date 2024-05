Asilo Mirra, in servizio una volontaria in affiancamento al personale educativo

Sopralluogo informale dell’assessore comunale alle Politiche per l’Infanzia, Nicoletta Corvi, presso la sezione lattanti dell’asilo nido comunale Mirra di via Campagna; sezione in cui, proprio a partire dalla giornata di oggi, ha preso servizio una volontaria civile che nell’ultimo anno ha maturato esperienza al nido d’infanzia Pettirosso.

“Ci tenevo ad andare di persona a verificare il corretto funzionamento dei servizi che abbiamo riorganizzato in funzione degli interessi dei bambini, delle famiglie e dei nostri operatori – spiega l’assessore Corvi -. L’inserimento della volontaria comunale che sta svolgendo il servizio civile è stato disposto per sopperire alla temporanea sospensione del servizio sinora svolto da una volontaria Auser tra le 14.30 e le 16, ovvero nella fascia oraria in cui è opportuna la presenza di una persona in affiancamento al personale educativo per gestire il momento della nanna e per il ritiro dei bimbi da parte dei genitori o dei loro delegati”.

LA PRIORITà del comune

“Come ho già avuto modo di spiegare – prosegue Nicoletta Corvi – la nostra priorità, come amministrazione comunale, era ed è quella di garantire la piena efficienza dei servizi. E così stiamo facendo, anche di fronte all’esigenza di gestire al meglio le risorse di cui disponiamo a bilancio”.

Servizio di affiancamento

L’esigenza specifica, con riferimento al nido Mirra, era mantenere il servizio di affiancamento all’operatrice in servizio nella fascia oraria in questione per fare in modo di occuparsi al meglio dei bambini in attesa di essere recuperati dai genitori, dai nonni o da chi per loro. Affiancamento garantito, dunque, con la soddisfazione espressa oggi dai numerosi genitori – tra i quali la rappresentante degli stessi – che hanno avuto modo di confrontarsi con l’assessora Corvi. Soddisfazione anche da parte delle due operatrici presenti durante il sopralluogo di oggi.