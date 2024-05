“Da grande farò il pastore”, Fabio ha realizzato un sogno con le sue 850 pecore

Quando i suoi compagni, alle medie di Lugagnano, dicevano “io da grande voglio fare il calciatore”, un altro “io voglio fare il camionista”, un altro ancora “io il dottore”, Fabio non aveva dubbi: “Io voglio fare il pastore”, ripeteva. Fabio Casarotti, 42 anni, azienda di allevamento di ovini e caprini a Vernasca (vendita carne), ha tenuto fede al suo sogno.

Sogno che è rimasto tale, almeno visto da chi sta chiuso in ufficio otto ore al giorno: 365 giorni all’anno in giro in mezzo alla natura, sotto il sole, la luna, le stelle, insieme al suo gregge di 850 pecore, più sei somarelli per trasportare gli agnelli, tre cani da lavoro (Birillo, Prisca e Perla) e altri tre maremmani in funzione bodyguard del gregge per difenderlo dagli attacchi dei lupi.

Pastore, Fabio, lo è da quattro generazioni, padre, nonno, bisnonno. Come lui sono rimasti in pochi, pochissimi.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ