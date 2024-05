Formazione sulla Protezione Civile per le scuole: mille gli studenti coinvolti

Circa mille studenti, per un totale di 45 classi in 12 istituti di ogni ordine e grado: questo è il bilancio degli incontri di formazione promossi dall’Ufficio Protezione Civile del Corpo di Polizia Locale di Piacenza nel corso dell’anno scolastico 2023-2024.

I contenuti fondamentali del percorso educativo sono stati illustrati ai ragazzi dal geologo Roberto Santacroce, funzionario del Centro operativo comunale: dalla previsione dei rischi alla prevenzione, dal sistema di allertamento della popolazione (con i codici di diverso colore tra il giallo, l’arancione e il rosso) al modello organizzativo di intervento e del soccorso, oltre alle misure di autoprotezione.

Alcune lezioni hanno visto la fattiva collaborazione di Camillo Piga, dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco, che da anni svolge un prezioso ruolo divulgativo, soprattutto con i bambini, nell’informare sui comportamenti adeguati da attuare in caso di emergenza. A Chiara Gemmati, responsabile delle relazioni esterne del Consorzio di Bonifica, il compito di spiegare le funzioni assolte dall’ente con continuità, nonché in situazioni emergenziali di Protezione Civile, in materia di distribuzione irrigua, difesa idraulica e del suolo. Gli appuntamenti nelle scuole sono occasione anche per distribuire la Guida al Cittadino che racchiude le nozioni basilari del Piano comunale, con l’obiettivo di rendere la comunità consapevole non solo dell’operatività del sistema di Protezione Civile a Piacenza, ma anche delle possibili situazioni di pericolo e delle azioni corrette da attuare per proteggere sé stessi, gli altri e il proprio territorio.