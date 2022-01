A Podenzano interventi sulla viabilità. “Per migliorare la sicurezza delle strade”

Come anticipato in Consiglio Comunale dal sindaco Alessandro Piva, nei prossimi giorni cambierà la viabilità di alcune vie di Podenzano. “L’amministrazione comunale – ha spiegato il primo cittadino – ha voluto regolamentare e migliorare la viabilità di alcuni punti critici del paese. In particolare, si tratta del divieto di transito per i mezzi pesanti nell’area circostante il polo scolastico, la Casa della salute e il parco urbano, del divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto di via IV novembre (compreso tra i due campi da calcio), la chiusura dell’accesso di via Severi dalla SS 654, ed il senso unico di via Volta con ingresso da via Piatti e uscita in via Caselle.

“In questi giorni – ha confermato l’assessore ai lavori pubblici Roberto Santacroce – stiamo posizionando la cartellonistica e la segnaletica orizzontale per dare corso all’ordinanza del responsabile dei lavori pubblici del 15 dicembre 2021″. “Oggi – precisa Santacroce – è in corso il posizionamento della segnaletica per limitare il transito dei mezzi pesanti nell’area circostante il polo scolastico. Giovedì si procederà con la chiusura di via Severi e di un tratto di via IV novembre. Lunedì, tempo permettendo, sarà il momento di via Volta”.

“Con questi interventi e quelli già terminati in via Lunini e via Fanin – ha concluso il sindaco – ci aspettiamo un miglioramento del flusso veicolare e, soprattutto, confidiamo di aver migliorato la sicurezza delle strade interessate”.