Popolazione in crescita a Podenzano, in sindaco: “Nascite in aumento del 20%”

Podenzano raggiunge i 9.093 abitanti e supera le 4mila famiglie. I dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune di Podenzano, attestati al 31 dicembre 2023, mostrano la situazione demografica del paese, in leggera crescita rispetto agli anni precedenti, con un saldo naturale (differenza tra nati e morti) negativo, ma si registrano tre nati in più rispetto al 2022 e 18 in più rispetto al 2021. Positivo il saldo migratorio: al 31 dicembre 2023 i nuovi iscritti all’anagrafe sono stati 345, mentre 291 i cancellati. Del totale della popolazione, 4618 sono femmine e 4475 uomini. 803 gli stranieri, che corrispondono all’8,83% degli abitanti.

Il commento del sindaco – Dati abbastanza stabili, commenta il sindaco Alessandro Piva, ma negli ultimi due anni si è registrato un aumento delle nascite del 20% e per la prima volta si è superato i 4mila nuclei familiari (4004).

“Oggi, grazie ad una nuova espansione di diverse attività produttive, c’è una ripresa dell’offerta di lavoro e grazie alla presenza di numerosi servizi per tutte le fasce di età, la popolazione e la richiesta di spazi abitativi stanno ritornando a crescere – afferma Piva -. Penso anche che alcune scelte di questa amministrazione, come la possibilità di avere una stazione dei carabinieri a Podenzano (i cui lavori conclusivi stanno procedendo), la collaborazione con le istituzioni scolastiche, la presenza delle associazioni, abbiano contribuito ad aumentare la percezione di un paese vivo”.