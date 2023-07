Podenzano, inaugurata la piazza in memora di Ghisoni. “Il nostro luogo del cuore”

“Oggi questo luogo è il cuore pulsante di Podenzano, un luogo potente dove riunirsi, discutere, parlare, vivere il proprio paese”. Da oggi Podenzano ha ufficialmente una piazza intitolata ad Alessandro Ghisoni, ex sindaco del capoluogo della Val Nure scomparso prematuramente lo scorso 26 aprile. Questa mattina è stata scoperta la targa realizzata in sua memoria. Ghisoni è stato primo cittadino di Podenzano per dieci anni, dal 2004 al 2014.

“È un momento molto importante per la nostra comunità – spiega il sindaco Alessandro Piva -. Non c’è bisogno di elencare le tante cose che Alessandro ha fatto per il nostro paese perché sono sotto gli occhi di tutti, guardandosi attorno a Podenzano. Ma sicuramente, tra i suoi tanti meriti, questa piazza l’ha voluta più di ogni altra cosa. Chi lo ha conosciuto, sa che persona determinata fosse, non si arrendeva a niente, nonostante ci fossero state critiche. Ha messo tutta la passione a servizio del paese”.

DOMANI L’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTA’