Due omaggi floreali sulla panchina rossa di Podenzano “Educhiamo al rispetto”

Nella giornata del 25 novembre a Podenzano l’amministrazione comunale, rappresentanti di associazioni, cittadini e alcune bambine e ragazze delle scuole, hanno posato due omaggi floreali in “un luogo che – ricorda il sindaco Alessandro Piva -, l’amministrazione qualche anno fa ha voluto dedicare alle donne dedicandovi una panchina rossa e in cui l’Avis aveva piantato una mimosa per celebrare la giornata della donna”.

“Sarebbe bello che questo gesto fosse un punto di partenza per un cambiamento vero e profondo in tutti noi – osserva l’assessore Arianna Groppi – per scardinare norme e comportamenti sociali che producono la violenza, per educare bambini, bambine, adolescenti ai temi del rispetto. Credo ancora che questa rivoluzione sia possibile”.