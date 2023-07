Inaugurata a Podenzano una nuova area fitness: è la prima nel Piacentino

E’ stata inaugurata stamattina a Podenzano una nuova area fitness nel Parco Urbano di via Di Vittorio. La prima di questo genere in provincia di Piacenza ed una delle prime in tutta la Regione.

A tagliare il nastro, insieme al sindaco Alessandro Piva, all’amministrazione comunale e alla responsabile dell’ufficio lavori pubblici di Podenzano Federica Cervini, la piacentina pluricampionessa italiana di mezzo fondo Claudia Salvarani.

“La nuova area fitness che abbiamo inaugurato, – ha dichiarato Piva– è il frutto della collaborazione tra sport e salute e Associazione nazionale Comuni Italiani (Anci) che hanno predisposto un bando con l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero. Il Comune di Podenzano, ha partecipato al bando se lo è aggiudicato e oltre a realizzare tutte le infrastrutture per ospitare gli attrezzi ha cofinanziato il progetto con un contributo di 12.500 euro pari al 50%”.