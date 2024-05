Due giorni di celebrazioni a Morfasso, primo comune liberato dal nazifascismo

A partire da sabato 25 maggio, Morfasso celebrerà per due giornate l’anniversario della liberazione partigiana del paese. L’evento è organizzato dal comitato provinciale dell’Anpi di Piacenza e dal Museo della resistenza piacentina di Sperongia, con il patrocinio del Comune. Sarà una due giorni “resistente”, in cui sono previsti momenti di cerimonia e attimi di festa.

IL PROGRAMMA

Sabato 25, a partire dalle ore 10, verranno deposti i fiori davanti al municipio, ai piedi del monumento dei caduti partigiani della divisione Valdarda. Durante la cerimonia, si esibirà il Coro Farnesiano di Piacenza, diretto dal maestro Mario Pigazzini. La giornata proseguirà con un pranzo (prenotazione obbligatoria) al ristorante “Cà del Bosco” di Rusteghini di Morfasso, e chi vorrà potrà seguire i racconti attraverso le memorie della Resistenza nelle zone di Pedina, Casali e Teruzzi.

Gli eventi previsti per la giornata di sabato, in caso di maltempo, si svolgeranno al coperto nel salone parrocchiale. Dalle ore 18, appuntamento al ristorante “Il Ranch” tra Sperongia e Case Bonini per il concerto “Rock Resistente – Zone Libere”, durante il quale si esibiranno diversi gruppi piacentini.

Domenica 26, infine, è prevista una camminata organizzata dal Museo della Resistenza e da “Sentieri della Libertà”: 14 km e 700 metri di dislivello lungo il sentiero ad anello “Giovanni lo Slavo”. Anche in questa occasione è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 329 7265227.