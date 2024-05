Palestra in ufficio, meritocrazia e premi: la sostenibilità nelle aziende

Sostenibilità: com’è? Come farla? Quanto è importante per la salute delle persone e delle imprese? Se ne è parlato durante la puntata di “Star bene”, la trasmissione diretta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà. Il focus è sulle aziende.

AZIENDE SOSTENIBILI A PIACENZA

“Non possiamo mai dire che un’azienda è sostenibile, perché è un percorso – spiega il direttore di Confindustria Piacenza Luca Groppi – i cambiamenti che prima avvenivano in anni, ora sono concentrati in pochissimi mesi. La sostenibilità e l’innovazione, con la digitalizzazione, sono i due elementi fondamentali per la competitività delle imprese moderne”. “Oggi il capitale umano viene attratto in azienda quando i giovani si identificano nel progetto aziendale – sottolinea Carlo Vasile, fondatore di Vivida & Partners – c’è un interesse per il progetto, per il bilanciamento vita/lavoro, per la possibilità di fare smart working. Ci sono aspettative completamente differenti”.

Spazio poi alle esperienze concrete di sostenibilità e anche alla certificazione della parità di genere.

“Siamo partiti già dal 2008 nella fase di progettazione del nostro stabile e poi passo dopo passo abbiamo avviato il welfare aziendale – fa presente Ivano Poggi che è amministratore delegato di Teco e Mete (Salute, ambiente, sicurezza e medicina del lavoro) e capo sezione Welfare e Salute di Confindustria – ci siamo dati degli obiettivi raggiungibili che siamo sempre riusciti a concretizzare”.

“L’obiettivo della certificazione per la parità di genere è importante spiega la presidente di ConfapiD Piacenza Barbara Boselli – è stata introdotta una normativa volontaria che dà la possibilità all’azienda di avere una certificazione di parità di genere. Questo ci dice che evidentemente il percorso è ancora lungo: il mondo dell’imprenditoria però è molto ricettivo”.

“L’attenzione delle imprese alla qualità della vita va di pari passo con il discorso dell’umanizzazione che stiamo portando avanti come oncologi – conclude Cavanna – è un’attenzione alla salute e al benessere che diventa attenzione alla persona”.