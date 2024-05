La Pellegrina festeggia 31 anni: messa con il vescovo e concerto

Sarà il vescovo Adriano Cevolotto a celebrare la messa alla Pellegrina mercoledì prossimo 29 maggio per il 31° anniversario di fondazione della casa accoglienza per persone in hiv-aids “Don Giuseppe Venturini”, un momento importante per la struttura fermamente voluta dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio e gestita dalla Fondazione La Ricerca Don Giorgio Bosini ETS affiancata dalla Caritas diocesana. Alla funzione religiosa seguirà un momento conviviale e un concerto con l’esibizione del Corpo musicale Del Val-Pegorini di Pontenure diretto dal maestro Luigi Del Matti. Accoglienza alle 18,45, messa alle 19.