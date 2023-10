La Pellegrina lancia un concorso a premi per un videoclip sul brano “A Pelle”

“Date forma alle nostre parole. Venite a raccontarci, a raccontare di noi”. Gli ospiti di Casa Don Venturini hanno molto da dire, dei loro vissuti di sofferenza e di rinascita, di lotte quotidiane e sfide vinte, messaggi che vanno oltre il contesto della malattia, ben al di là e delle condizioni di vita dettate dall’hiv che li ha colpiti. Così questo sentire lo hanno messo in musica per farlo conoscere a tutti. Ora la loro canzone, “A Pelle”, scritta e messa in melodia con l’aiuto del cantautore Emanuele Masini, aspetta di essere rappresentata con immagini. Ed è per questo che dalla casa accoglienza della Diocesi (e gestita dall’associazione La Ricerca) è stato lanciato un concorso a premi rivolto a chiunque volesse cimentarsi come “regista” di un videoclip dedicato. “Il filmato migliore – annuncia la responsabile, Francesca Sali – sarà proiettato all’evento pubblico che stiamo organizzando per il 1° dicembre, Giornata mondiale di lotta all’aids, nell’ambito delle celebrazioni del nostro trentennale”.

In cinque strofe si narra dunque di paure, ma molto di lotta quotidiana e di speranza. Ecco alcuni passaggi:

“…la vita a volte può sembrare dura, muto per paura

Ma prova anche tu a far scivolare le incertezze dalle nostre dita.

“Devo fidarmi Ma quando mai, certo che sì o saranno guai

La fiducia in fondo è una costruzione. Passo dopo passo, mattone su mattone

E dico bene e dico giusto, a volte piango con un altro gusto

le lacrime di ieri troppo amare, quelle di oggi fanno sperare…”.

A dare voce all’intero brano è Emanuele Masini, cantautore fiorenzuolano diventato amico della “Pelle” – come viene affettuosamente chiamata la casa accoglienza che ha sede alla Pellegrina, in Strada Agazzana 68 – grazie ad una sua recente performance artistica che alcuni mesi fa lo ha portato a scegliere questo antico complesso alle porte di Piacenza, e chi lo abita, come luogo ideale dove ambientare il video musicale del secondo singolo “Sentire – Lupo Mannaro”.

“Conoscendo lui e avvicinandoci per la prima volta al dietro le quinte del mondo della musica – spiega Francesca Sali -, un po’ sul serio e un po’ per scherzo, insieme agli ospiti ci siamo detti: perché non proviamo a scrivere un testo e poi chiediamo ad Emanuele di metterlo in musica e cantarlo? Così è nato il brano “A Pelle”. Abbiamo raccolto frasi, cose scritte o dette dagli ospiti, modi di dire tipici di un nostro “inquilino” storico che risuonano in tutte le nostre giornate, e insieme agli operatori è stata fatta una bozza del testo. Emanuele ha fatto qualche piccola correzione alla metrica, l’ha messo in musica ed ha registrato la canzone”.

Una canzone, viene ribadito, che va oltre il contesto in cui è nata: “Non parla espressamente della Pellegrina, ma di una storia fatta di iniziale incertezza e paure, superate grazie alla relazione ed alla fiducia. Vuole essere un brano che racconta la speranza che ti dà la relazione con l’altro”.

Chi volesse cimentarsi con un video sulle note di “A Pelle” ha tempo a presentarlo fino al 26 novembre. “Inviaci la tua candidatura, ascolta il brano, e poi proponici la tua idea per la realizzazione del video. Se hai bisogno di fare riprese, foto, la nostra casa, gli ospiti, operatori e amici, sono a tua disposizione. Per informazioni e partecipare invia un whatsapp al cell 346.6747581, numero che puoi anche chiamare direttamente”.