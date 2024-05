Centro San Giuseppe, una nuova fermata dell’autobus per “Oltre l’autismo”

Una fermata dell’autobus “ad hoc” per i ragazzi del Centro San Giuseppe di San Bonico. È il bel regalo che il Comune di Piacenza, la garante per i diritti delle persone disabili Miriam Stefanoni e Agenzia Tempi hanno voluto fare ai ragazzi dell’associazione “Oltre l’Autismo” che si devono recare al Centro che si trova in via Ragazzi del 99.

Trasporti

Molti di loro hanno infatti solo il bus come unico mezzo disponibile e in questo modo saranno facilitati visto che la nuova fermata è in via Decorati al Valore Civile, praticamente a due passi. Invitati nella sala del consiglio comunale di Piacenza, i ragazzi accompagnati dalla presidente di “Oltre l’Autismo” Maria Grazia Ballerini hanno potuto ringraziare di persona gli ideatori della nobile iniziativa, su tutti la garante per i diritti delle persone disabili Miriam Stefanoni.